Gurtsievanadya

Надежда GurtsievanadyaGurtsievanadya
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайнер
Меня зовут Надежда , и я графический дизайнер
Делаю продающую инфографику быстро, качественно для различных маркетплейсов.
Стоимость услуг:
?? 1 фото 200 рублей
?? от 4 и более ,160 рублей (за фото)
Срок выполнения заказа 1-2 дня. ??
??Что требуется от вас:
?? Фото товара
?? Характеристика и описание товара
?? Заголовок для главной записи
?? Количество карточек за один товар
??Портфолио пришлю в лс
Я против войны в Украине!