Gurtsievanadya

Графический дизайнер

Меня зовут Надежда , и я графический дизайнер

Делаю продающую инфографику быстро, качественно для различных маркетплейсов.

Стоимость услуг:

?? 1 фото 200 рублей

?? от 4 и более ,160 рублей (за фото)

Срок выполнения заказа 1-2 дня. ??

??Что требуется от вас:

?? Фото товара

?? Характеристика и описание товара

?? Заголовок для главной записи

?? Количество карточек за один товар

??Портфолио пришлю в лс