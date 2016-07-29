Gwynplaine1

Кузьминская Анастасия Gwynplaine1

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Здравствуйте!

Я - переводчик с английского на русский и обратно, также занимаюсь рерайтингом и копирайтингом. Свободного времени много, опыт имеется, равно как и грамотность.

Выполняю работу ответственно и в срок.

Электронная почта - [email protected]

Отзывы заказчиков

Vantala
Волков 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Рерайтинг описаний для вет настоек
Работа выполнена качественно и в срок. Работать приятно. Рекомендуется!
Заказчик вежливый, готов ответить на все вопросы, оплата получена полностью и в срок. Приятно работать с такими людьми.
Ответный отзыв
Vantala
Волков 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Короткие описания заданной длины на английском языке
Работа выполнена качественно, в срок, учтены все пожелания. Исполнитель ответственен и профессионален. Рекомендуется!
Надёжный заказчик и приятный в общении человек, готовый ответить на все вопросы. Получила полную оплату, претензий нет никаких.
Ответный отзыв