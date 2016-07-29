Gwynplaine1

Здравствуйте!
Я - переводчик с английского на русский и обратно, также занимаюсь рерайтингом и копирайтингом. Свободного времени много, опыт имеется, равно как и грамотность.
Выполняю работу ответственно и в срок.
Электронная почта - [email protected]
Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Работать приятно. Рекомендуется!
Ответный отзыв
Заказчик вежливый, готов ответить на все вопросы, оплата получена полностью и в срок. Приятно работать с такими людьми.
$45
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена качественно, в срок, учтены все пожелания. Исполнитель ответственен и профессионален. Рекомендуется!
Ответный отзыв
Надёжный заказчик и приятный в общении человек, готовый ответить на все вопросы. Получила полную оплату, претензий нет никаких.