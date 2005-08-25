HORD

Денис Чупрунов HORD

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
20 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Разработчик Perl/PHP/Delphi/MySQL/PostgeSQL

Обширный опыт (более 8 лет) в проектировании, разработке и сопровождении разнообразного программного обеспечения для Интернет-сервисов, прежде всего:

- биллинговых и расчётных систем,

- социальных сетей и сервисов,

- сетевом (распределённом) программировании для кластеров серверов,

- ПО для электронной коммерции,

- автоматическом тестировании ПО.

Акцент на безопасности и стабильности кода.

Основные используемые технологии – Perl (ООП, Patterns, MVC, Component-oriented programming, mod_perl), PHP (ООП, Patterns, MVC, Templates), Delphi (ООП, Components development), postgeSQL (PL/pgSQL), MySQL/InnoDB, memcached, JavaScript, XML, HTML, CSS and related.

Администрирование FreeBSD, Gentoo Linux.

Интеграция интерфейсов основных платёжных систем (WebMoney, Яндекс.Деньги, e-gold, eBullion, ruPay, терминалы приёма наличных и процессоры кредитных карт).

Проекты в области криптографической защиты данных (PGP, GnuPG etc.).

Проектирование средних и крупных проектов с использованием ООП (PHP 5, Perl, Borland Delphi). UML, проектирование "с нуля" архитектуры кластеров серверов. Практическое применение паттернов, MVC, компонентно-ориентированного программирования.

Опыт совместной разработки кода, знание систем управления версиями (Subversion).

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphiLinuxPerlFreeBSD