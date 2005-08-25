Требуется дизайнер для регулярной работы над проектами. Работа по следующей схеме: время от времени мы будет предоставлять Вам заказы. Вы будете выполнять их, передавать результаты нам. В дальнейшем Вы получаете оплату, а дальнейшую работу над проектом ...
Обширный опыт (более 8 лет) в проектировании, разработке и сопровождении разнообразного программного обеспечения для Интернет-сервисов, прежде всего:
- биллинговых и расчётных систем,
- социальных сетей и сервисов,
- сетевом (распределённом) программировании для кластеров серверов,
- ПО для электронной коммерции,
- автоматическом тестировании ПО.
Акцент на безопасности и стабильности кода.
Основные используемые технологии – Perl (ООП, Patterns, MVC, Component-oriented programming, mod_perl), PHP (ООП, Patterns, MVC, Templates), Delphi (ООП, Components development), postgeSQL (PL/pgSQL), MySQL/InnoDB, memcached, JavaScript, XML, HTML, CSS and related.
Администрирование FreeBSD, Gentoo Linux.
Интеграция интерфейсов основных платёжных систем (WebMoney, Яндекс.Деньги, e-gold, eBullion, ruPay, терминалы приёма наличных и процессоры кредитных карт).
Проекты в области криптографической защиты данных (PGP, GnuPG etc.).
Проектирование средних и крупных проектов с использованием ООП (PHP 5, Perl, Borland Delphi). UML, проектирование "с нуля" архитектуры кластеров серверов. Практическое применение паттернов, MVC, компонентно-ориентированного программирования.
Опыт совместной разработки кода, знание систем управления версиями (Subversion).
- Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт18 лет назад