Требуется дизайнер для регулярной работы над проектами. Работа по следующей схеме: время от времени мы будет предоставлять Вам заказы. Вы будете выполнять их, передавать результаты нам. В дальнейшем Вы получаете оплату, а дальнейшую работу над проектом ...