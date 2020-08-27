HRLT

Автандил Ысманов HRLT

 
23 годаКиргизия/Бишкек
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Чо смотришь, заходи, поможем с Фронтендом.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • LESS/SCSS
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
Время работы:

Работаю 7 дней в неделю.

Online с 9:00 MSK

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

AndroidHTMLiOSjQuerySCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Ulan-bek
Уланбек 
32 годаКиргизия
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нужен верстальщик для доп. проекта
Все отлично. Всегда был на связи, помог при дедлайнах. Рекомендую!
Все четко и ясно. Рекомендую.
Ответный отзыв
AlexandrSn
Александр 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$30
10 баллов
3 года назад
Сверстать LP.
Все сделал на отлично. Быстро, качественно. Без слов. Рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
89779464736
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
3 года назад
Верстка одно-страничного сайта
Спасибо Автандилу за проделанную работу!Проект затянулся с моей стороны,много было изменений в проекте,но Автандил терпеливо вносил изменение.Быстро,качественно и профессионально,рекомендую данного исполнителя.
Отличный заказчик. Хорошо было бы если бы в тз было указано что будут правки в проекте. Но впрочем хорошо сработались. Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
Fzenuda1
24 годаКиргизия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Верстка одной страницы
Все сделал на отлично. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Нет ни каких проблем все четко. Четкое тз нет ни каких дополнительных заданий. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
AlexandrSn
Александр 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$10
10 баллов
3 года назад
Верстка лендинга
Отлично, сработались. Сделал очень быстро. Ещё сработаемся. Рекомендую.
Абсолютно нет никаких проблем! Четкое ТЗ. Никаких лишних требований. Оплата моментальное. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Рекомендую!
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