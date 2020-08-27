Чо смотришь, заходи, поможем с Фронтендом.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- LESS/SCSS
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
Работаю 7 дней в неделю.
Online с 9:00 MSK
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка одностраничного сайта.88 просмотров
- Верстка одной страницы с нуля. HTML / Css / Jquery90 просмотров
- Верстка одной страницы с нуля. HTML / Css / Jquery80 просмотров
- Верстка информационного сайта HTML / Css / Jquery77 просмотров
- Верстка одной страницы с нуля HTML/CSS64 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Все отлично. Всегда был на связи, помог при дедлайнах. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все четко и ясно. Рекомендую.
$30
10 баллов
3 года назад
Все сделал на отлично. Быстро, качественно. Без слов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$75
10 баллов
3 года назад
Спасибо Автандилу за проделанную работу!Проект затянулся с моей стороны,много было изменений в проекте,но Автандил терпеливо вносил изменение.Быстро,качественно и профессионально,рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Хорошо было бы если бы в тз было указано что будут правки в проекте. Но впрочем хорошо сработались. Рекомендую как заказчика.
$5
10 баллов
3 года назад
Все сделал на отлично. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Нет ни каких проблем все четко. Четкое тз нет ни каких дополнительных заданий. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
$10
10 баллов
3 года назад
Отлично, сработались. Сделал очень быстро. Ещё сработаемся. Рекомендую.
Ответный отзыв
Абсолютно нет никаких проблем! Четкое ТЗ. Никаких лишних требований. Оплата моментальное. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Рекомендую!