HR_Creator

Копирайт&рерайт, SEO

Здравствуйте! Давайте знакомиться. Меня зовут Халид, мне 24 года, и я занимаюсь копирайтом.

Основным направлением моей деятельности, является написание продающих материалов побуждающих целевую аудиторию, открыться удивительной возможности, которую вы предоставляете здесь и сейчас.

Моя методология проста. Вооружившись знанием нлп, практической психологии, а так же маркетинга.

Я формирую наиболее привлекательный образ вашей услуги.

При этом гарантирую лаконичное, и яркое описание товара/услуги.

За длительный срок работы в этой сфере, научился обрабатывать большее количество информации, структурировать и оптимизировать работу, так что бы конечный результат соответствовал наилучшим ожиданиям.

О таких качествах как ответственность, и своевременность в выполнении работы, даже не стану говорить. Буду очень рад сотрудничать с интересными людьми, и сложными задачами.