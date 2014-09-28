Full Stack разработчик (Front-end, Back-end)
Front-end
- HTML5, семантическая, кроссбраузерная, адаптивная верстка. Предпочитаю не использовать Bootstrap для адаптивности
- CSS3, SASS (SCSS), Compass, Bourbone, Bootstrap, Foundation
- Javascript: ES6, jQuery, Vanilla JS, Angular (первый), React (основы)
- Системы сборки: Gulp, Webpack
- Node.js: Express.js, Sails.js, Socket.IO, Passport.js
- Опыт создания RESTfull API
- Базы данных: MongoDB, PostgreSQL
- CMS: Wordpress, Joomla
- Операционные системы: Windows, Ubuntu, macOS
- Системы контроля версий: Git (Github, Gitlab, Bitbucket)
- Photoshop, Illustrator, есть возможность работать с Sketch
- Atom, PhpStorm
- ПриватБанк
- Email: [email protected]
- Skype: grand_master_iv
- VK: http://vk.com/anatoliy_pisarivskiy_com
Портфолио
- Верстка задания Ua Web Challenge249 просмотров
- Верстка шаблона MYFOLIO183 просмотра
- Верстка шаблона Blueasy191 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Работу выполнил хорошо. Претензий не имею. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Своевременная оплата, понятное задание. Рекомендую.
HTML-верстка
1 отзыв
$20/час
от $100от 3 дней
#1214
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $100от 3 дней
#2378