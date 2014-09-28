Hachapury

Анатолий Hachapury

 
29 летУкраина/Одесса
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Full Stack разработчик (Front-end, Back-end)

Front-end

  • HTML5, семантическая, кроссбраузерная, адаптивная верстка. Предпочитаю не использовать Bootstrap для адаптивности
  • CSS3, SASS (SCSS), Compass, Bourbone, Bootstrap, Foundation
  • Javascript: ES6, jQuery, Vanilla JS, Angular (первый), React (основы)
  • Системы сборки: Gulp, Webpack
Back-end

  • Node.js: Express.js, Sails.js, Socket.IO, Passport.js
  • Опыт создания RESTfull API
  • Базы данных: MongoDB, PostgreSQL
  • CMS: Wordpress, Joomla
Другое

  • Операционные системы: Windows, Ubuntu, macOS
  • Системы контроля версий: Git (Github, Gitlab, Bitbucket)
  • Photoshop, Illustrator, есть возможность работать с Sketch
  • Atom, PhpStorm
Оплата:
  • ПриватБанк
Контакты:

JavascriptWordPressPostgreSQLMongoDBHTMLJoomlaBootstrapjQueryUbuntuAngularIllustratormacOSSCSSSASSGulpPhotoshopNode.jsReact.jsGit
Портфолио
Отзывы заказчиков
ivandobychin
Иван 
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сверстать небольшой блок
Работу выполнил хорошо. Претензий не имею. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Своевременная оплата, понятное задание. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$20/час
от $100от 3 дней
#1214
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $100от 3 дней
#2378