Рретушь, логотипы, дизайн

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь профессиональной обработкой фотографии, наложением сложной графики; созданием логотипов, поздравительных плакатов/открыток/буклетов и т.д., плакатов для общественных мероприятий; занимаюсь разработкой дизайна для оформления инстаграмм/вк/ютуб аккаунтов и векторной графикой.

Буду рад предложить Вам свои услуги:

- Обработка фото, нанесение сложной графики и т.д.

- Разработка дизайна логотипа

- Разработка дизайна Вашего поздравительного плаката/открытки/буклета и т.д.

- Оформления для Вашего инстаграмм/вк/ютуб аккаунта

- Создание изометрической иллюстрации

При выполнении работы строго соблюдаю сроки и следую поставленному ТЗ, а если таковое отсутствует, учту все пожелания и потребности клиента. В итоге создам качественную, уникальную работу, которая удовлетворит вас по всем параметрам.

При сотрудничестве со мной Вы получаете:

- более 5-ти лет опыта работы

- итоговый результат, который будет соответствовать Вашим требованиям

- внесение правок до желаемого результата

- мгновенный отклик на возникшие вопросы по проекту

- соблюдение сроков и ответственный подход к работе

Контакты для связи со мной:

Почта: [email protected]

Вконтакте: https://vk.com/haist_work_page

Telegram: https://t.me/Haist_2

Skype: live:d.vakhrushev56