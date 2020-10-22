Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь профессиональной обработкой фотографии, наложением сложной графики; созданием логотипов, поздравительных плакатов/открыток/буклетов и т.д., плакатов для общественных мероприятий; занимаюсь разработкой дизайна для оформления инстаграмм/вк/ютуб аккаунтов и векторной графикой.
Буду рад предложить Вам свои услуги:
- Обработка фото, нанесение сложной графики и т.д.
- Разработка дизайна логотипа
- Разработка дизайна Вашего поздравительного плаката/открытки/буклета и т.д.
- Оформления для Вашего инстаграмм/вк/ютуб аккаунта
- Создание изометрической иллюстрации
При выполнении работы строго соблюдаю сроки и следую поставленному ТЗ, а если таковое отсутствует, учту все пожелания и потребности клиента. В итоге создам качественную, уникальную работу, которая удовлетворит вас по всем параметрам.
При сотрудничестве со мной Вы получаете:
- более 5-ти лет опыта работы
- итоговый результат, который будет соответствовать Вашим требованиям
- внесение правок до желаемого результата
- мгновенный отклик на возникшие вопросы по проекту
- соблюдение сроков и ответственный подход к работе
Контакты для связи со мной:
Почта: [email protected]
Вконтакте: https://vk.com/haist_work_page
Telegram: https://t.me/Haist_2
Skype: live:d.vakhrushev56