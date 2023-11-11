Привет! Я опытный Front-End разработчик с фокусом на Angular. Стремлюсь создавать современные и интуитивно понятные веб-приложения, обеспечивая плавное взаимодействие пользователя и высокую производительность. Моя страсть к передовым технологиям и углубленное понимание Angular позволяют мне разрабатывать качественный код и инновационные решения.
Профессиональные навыки:
- Angular: Глубокое знание Angular и его экосистемы. Опыт разработки с использованием последних версий фреймворка, включая компоненты, директивы, сервисы, роутинг и стейт-менеджмент.
- Языки программирования: Опыт работы с JavaScript/TypeScript, HTML5 и CSS3. Умение писать чистый, поддерживаемый и масштабируемый код.
- Реактивное программирование: Опыт работы с RxJS для создания реактивных и асинхронных компонентов.
- Инструменты разработки: Опыт использования сред разработки, отладчиков, инструментов для сборки и пакетного менеджера (например, Webpack, npm).
- Верстка и адаптивность: Уверенное владение CSS и принципами адаптивной верстки. Создание интерфейсов, которые хорошо выглядят и функционируют на различных устройствах.
- Совместная работа и коммуникация: Опыт работы в команде разработчиков, дизайнеров и менеджеров. Хорошие коммуникативные навыки, способность обсуждать идеи, давать и принимать обратную связь.
Образование:
Начал я изучать программирование ещё с 2020 года и хорошо закончил курс у опытного программиста Самвела Айрапетяна(https://www.patreon.com/hayrapetyansami).
Более углублённо продолжил учить программирование в известной IT компании GITC и с отличием закончил его тоже.
Примерные проекты:
Сейчас у меня в арсенале есть достаточное количество отлично реализованных сайтов с использованием HTM,CSS (абсолютно все проекты у меня респонсивные). Более того есть проекты, которые я создал с использованием популярного фреймворка - Angular. В проектах написанных на angular я использовал все знания полученные на пройденных курсах.
GitHub / Портфолио:
https://github.com/HakobyanVahan
Контактная информация:
Номер телефона: +37493111368
Адрес электронной почты: [email protected]
Заключение:
Я готов к новым вызовам и возможностям, которые позволят мне продолжать расти как Front-End Angular разработчику. Моя цель - создавать удивительные веб-приложения, которые востребованы и полезны для пользователей.