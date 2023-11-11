Воплощая Идеи в Код: Опытный Front-End Разработчик с Фокусом на Angular

Привет! Я опытный Front-End разработчик с фокусом на Angular. Стремлюсь создавать современные и интуитивно понятные веб-приложения, обеспечивая плавное взаимодействие пользователя и высокую производительность. Моя страсть к передовым технологиям и углубленное понимание Angular позволяют мне разрабатывать качественный код и инновационные решения.

Профессиональные навыки:

- Angular: Глубокое знание Angular и его экосистемы. Опыт разработки с использованием последних версий фреймворка, включая компоненты, директивы, сервисы, роутинг и стейт-менеджмент.

- Языки программирования: Опыт работы с JavaScript/TypeScript, HTML5 и CSS3. Умение писать чистый, поддерживаемый и масштабируемый код.

- Реактивное программирование: Опыт работы с RxJS для создания реактивных и асинхронных компонентов.

- Инструменты разработки: Опыт использования сред разработки, отладчиков, инструментов для сборки и пакетного менеджера (например, Webpack, npm).

- Верстка и адаптивность: Уверенное владение CSS и принципами адаптивной верстки. Создание интерфейсов, которые хорошо выглядят и функционируют на различных устройствах.

- Совместная работа и коммуникация: Опыт работы в команде разработчиков, дизайнеров и менеджеров. Хорошие коммуникативные навыки, способность обсуждать идеи, давать и принимать обратную связь.

Образование:

Начал я изучать программирование ещё с 2020 года и хорошо закончил курс у опытного программиста Самвела Айрапетяна(https://www.patreon.com/hayrapetyansami).

Более углублённо продолжил учить программирование в известной IT компании GITC и с отличием закончил его тоже.

Примерные проекты:

Сейчас у меня в арсенале есть достаточное количество отлично реализованных сайтов с использованием HTM,CSS (абсолютно все проекты у меня респонсивные). Более того есть проекты, которые я создал с использованием популярного фреймворка - Angular. В проектах написанных на angular я использовал все знания полученные на пройденных курсах.

GitHub / Портфолио:

https://github.com/HakobyanVahan

Контактная информация:

Номер телефона: +37493111368

Адрес электронной почты: [email protected]

Заключение:

Я готов к новым вызовам и возможностям, которые позволят мне продолжать расти как Front-End Angular разработчику. Моя цель - создавать удивительные веб-приложения, которые востребованы и полезны для пользователей.