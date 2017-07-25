Halid_Gazaev

Халид Газаев Halid_Gazaev

 
32 годаРоссия/Махачкала
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Архитектор, визуализатор.

Архитектор. 3D-визуализатор. Стаж работы - 8 лет. Член Союза Архитекторов России с 2016 г.

С портфолио работ можете ознакомиться, перейдя по ссылке: http://hgazaev.wixsite.com/archpro

Отзывы заказчиков
and_step
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Перепланировка и дизайн интерьера 1-к. квартиры
С Халидом мы общались довольно много по электронке и скайпу. Я говорил, что хотел видеть, он давал мне все нужные рекомендации по дизайну. Проект был выполнен быстро. Я и сейчас с ним консультируюсь по выбору мебели и светильников. Работой с Халидом я остался очень доволен. Рекомендую его всем как отличного специалиста!
Работать с Андреем было очень комфортно. Заказчик ставил конкретные задачи, давал реальные сроки. Очень доволен работой. Рекомендую всем Андрея, как очень ответственного заказчика.
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
от $8
от 7 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
от $5
от 7 дней
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Ландшафтный дизайн
нет отзывов
от $7
от 7 дней
нет рейтинга