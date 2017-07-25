С Халидом мы общались довольно много по электронке и скайпу. Я говорил, что хотел видеть, он давал мне все нужные рекомендации по дизайну. Проект был выполнен быстро. Я и сейчас с ним консультируюсь по выбору мебели и светильников. Работой с Халидом я остался очень доволен. Рекомендую его всем как отличного специалиста!