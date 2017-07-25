Архитектор, визуализатор.
Архитектор. 3D-визуализатор. Стаж работы - 8 лет. Член Союза Архитекторов России с 2016 г.
С портфолио работ можете ознакомиться, перейдя по ссылке: http://hgazaev.wixsite.com/archpro
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Портфолио
- Жилой дом на берегу Каспийского моря252 просмотра
- Жилой дом в г. Махачкала, Респ. Дагестан252 просмотра
- Реконструкция жилого дома в г. Грозный, ЧР.253 просмотра
- Жилой дом в г. Каспийск, Респ. Дагестан265 просмотров
- Интерьер бильярдной комнаты в загородном коттедже300 просмотров
- Зал торжеств на 1000 человек659 просмотров
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
6 лет назад
С Халидом мы общались довольно много по электронке и скайпу. Я говорил, что хотел видеть, он давал мне все нужные рекомендации по дизайну. Проект был выполнен быстро. Я и сейчас с ним консультируюсь по выбору мебели и светильников. Работой с Халидом я остался очень доволен. Рекомендую его всем как отличного специалиста!
Ответный отзыв
Работать с Андреем было очень комфортно. Заказчик ставил конкретные задачи, давал реальные сроки. Очень доволен работой. Рекомендую всем Андрея, как очень ответственного заказчика.
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
от $8
от 7 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
от $5
от 7 дней
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
от $7
от 7 дней
нет рейтинга