Требуется создание 5 текстов на тему гэмблинг для сателлита. Тематика - казино. Дэдлайн выполнения работ ориентировочно до 18-19 января. Возможна отправка ТЗ для более детального ознакомления.
Копирайтинг10 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется создание 5 текстов на тему гэмблинг для сателлита. Тематика - казино. Дэдлайн выполнения работ ориентировочно до 18-19 января. Возможна отправка ТЗ для более детального ознакомления.
Требуется опытный копирайтер для написания SEO текста на бразильском португальском языке на тему igaming. Необходима глубокая экспертиза в данной области для создания качественного контента.