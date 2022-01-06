HalynaShu

Галина Шубала HalynaShu

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

контент-менеджер в поисках талантливых райтеров

  • Написать 5 текстов по теме гэмблинг

    Требуется создание 5 текстов на тему гэмблинг для сателлита. Тематика - казино. Дэдлайн выполнения работ ориентировочно до 18-19 января. Возможна отправка ТЗ для более детального ознакомления.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    3 года назад