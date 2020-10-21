Тільки якісна верстка сайтів. Только качественная верстка сайтов.
О себе: ... всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery;
- Flexbox;
- Кроссбраузерность;
- Блочная фиксированная / резиновая верстка;
- Адаптивная верстка;
- Responsive;
- SCSS;
- Gulp;
- Git;
- Parallax scrolling;
- Написание простого, акуратного, читабельного, контекстно-независимого кода;
- Внедрение плагинов;
- Использование спрайтов;
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts);
- Иконочный шрифт;
- Реализация pixel perfect;
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD;
- БЭМ
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Facebook: https://www.facebook.com/galina.yakibchuk
- Телеграм: @halyna_1608
- телефон: +38 067 606 12 18
- готова приступить уже
- довожу дело до конца
- придержуюсь сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Порядок работы:
Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.
Оплата:
- Приват Банк
- Мого Банк
- Яндекс Деньги
- Qiwi
- Webmoney