Halyna_1608

Галина Halyna_1608

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Тільки якісна верстка сайтів. Только качественная верстка сайтов.

О себе: ...  всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе. 

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery;
  • Flexbox;
  • Кроссбраузерность;
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка;
  • Адаптивная верстка;
  • Responsive;
  • SCSS;
  • Gulp;
  • Git;
  • Parallax scrolling;
  • Написание простого, акуратного, читабельного, контекстно-независимого кода;
  • Внедрение плагинов;
  • Использование спрайтов;
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts);
  • Иконочный шрифт;
  • Реализация pixel perfect;
  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD;
  • БЭМ
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

Ответственность:

- готова приступить уже

- довожу дело до конца

- придержуюсь сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Оплата:

  • Приват Банк
  • Мого Банк
  • Яндекс Деньги
  • Qiwi
  • Webmoney
Возможность составления договора и оплата на расчётный счёт.