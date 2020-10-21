Halyna_1608

Тільки якісна верстка сайтів. Только качественная верстка сайтов.

О себе: ... всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery;

Flexbox;

Кроссбраузерность;

Блочная фиксированная / резиновая верстка;

Адаптивная верстка;

Responsive;

SCSS;

Gulp;

Git;

Parallax scrolling;

Написание простого, акуратного, читабельного, контекстно-независимого кода;

Внедрение плагинов;

Использование спрайтов;

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts);

Иконочный шрифт;

Реализация pixel perfect;

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD;

БЭМ

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

Ответственность:

- готова приступить уже

- довожу дело до конца

- придержуюсь сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Оплата:

Приват Банк

Мого Банк

Яндекс Деньги

Qiwi

Webmoney

Возможность составления договора и оплата на расчётный счёт.