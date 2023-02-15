К каждому проекту отношусь с душой, хороший результат - залог успеха!
> Веб дизайнер
Разработка веб-сайтов, лендинга, главного экрана;
Разработка фирменного стиля, логотипа, иконок;
Профессиональное знание Figma
> Верстка, обработка и работа с текстом
• Профессиональное знание MS Word (в том числе стили, колонтитулы, разрывы разделов);
• Настройка Fine Reader, масштабная ручная доработка файлов;
#Работаю удаленно с 2020 г и делаю свою работу хорошо - потому что люблю то, что делаю и постоянно совершенствуюсь в своих навыках
Я против войны в Украине!