К каждому проекту отношусь с душой, хороший результат - залог успеха!

> Веб дизайнер

Разработка веб-сайтов, лендинга, главного экрана;

Разработка фирменного стиля, логотипа, иконок;

Профессиональное знание Figma

> Верстка, обработка и работа с текстом

• Профессиональное знание MS Word (в том числе стили, колонтитулы, разрывы разделов);

• Настройка Fine Reader, масштабная ручная доработка файлов;

#Работаю удаленно с 2020 г и делаю свою работу хорошо - потому что люблю то, что делаю и постоянно совершенствуюсь в своих навыках