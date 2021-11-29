Веб-дизайнер (UI /UX)
ОПЫТ РАБОТЫ
Проектировал дизайн и функционал
адаптивных сайтов.
Оптимизировал существующие сайты.
Создавал дизайн-системы в Figma.
Проводил исследования и сравнения
конкурентов клиента, анализировал
входные данные от клиента.
Разрабатывал персоны пользователей,
сценарии использования, sitemap и логику
работы проектов.
Создавал иконки, иллюстрации, логотипы,
баннеры и другие графические элементы.
Разрабатывал концепты и подбирал
референсы для заказчика.
Оформлял презентации для клиентов
О СЕБЕ
2 года занимаюсь проектированием вебинтерфейсов, мобильных
приложений. Хочу применять свои
навыки в компании для
оптимизации существующих
решений и проектирования
образовательных платформ.
НАВЫКИ
Figma, Adobe Xd, Photoshop, Illustrator