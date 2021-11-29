Hano

Евгений Hano

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайнер (UI /UX)

ОПЫТ РАБОТЫ

Проектировал дизайн и функционал

адаптивных сайтов.

Оптимизировал существующие сайты.

Создавал дизайн-системы в Figma.

Проводил исследования и сравнения

конкурентов клиента, анализировал

входные данные от клиента.

Разрабатывал персоны пользователей,

сценарии использования, sitemap и логику

работы проектов.

Создавал иконки, иллюстрации, логотипы,

баннеры и другие графические элементы.

Разрабатывал концепты и подбирал

референсы для заказчика.

Оформлял презентации для клиентов

О СЕБЕ

2 года занимаюсь проектированием вебинтерфейсов, мобильных

приложений. Хочу применять свои

навыки в компании для

оптимизации существующих

решений и проектирования

образовательных платформ.

НАВЫКИ

Figma, Adobe Xd, Photoshop, Illustrator