Haomi

Мария Haomi

 
26 летРоссия/Оренбург
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Программист, веб-разработчик

﻿Full-stack разработчик, веб-дизайнер.

﻿1. Разработка

  • Приложений для ПК любого типа, для любой операционной системы;
  • Высоконагруженных  программных решений;
  • Приложений со встроенной базой данных;
  • Простых приложений (для бизнеса, научные решения и так далее);
  • Игр любой сложности;
  • Мобильных приложений под Android;
  • Баз данных (по структурной схеме, по виду деятельности, для сайта, для приложения ПК);
  • Сайтов от простых лендингов, до сложных, нагруженных сайтов.

﻿2. Дизайн:

  • Шаблон сайта (всего сайта, информационного сайта, страницы сайта);
  • Ретушь и обработка фотографии;
  • Разработка дизайна компаний, как бренд-бука, так и отдельных его позиций (визитки, рекламные акции и так далее).

﻿3. Продвижение соцсетей

(увеличение числа подписчиков, просмотров, лайков):

  • Instagram;
  • VK;
  • YouTube;
  • Telegram.
Помимо заявленного, имею большой опыт копирайта и рерайта.

Также возможно выполнение студенческих работ технической направленности.
Android