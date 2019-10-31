Программист, веб-разработчик
Full-stack разработчик, веб-дизайнер.
1. Разработка
- Приложений для ПК любого типа, для любой операционной системы;
- Высоконагруженных программных решений;
- Приложений со встроенной базой данных;
- Простых приложений (для бизнеса, научные решения и так далее);
- Игр любой сложности;
- Мобильных приложений под Android;
- Баз данных (по структурной схеме, по виду деятельности, для сайта, для приложения ПК);
- Сайтов от простых лендингов, до сложных, нагруженных сайтов.
2. Дизайн:
- Шаблон сайта (всего сайта, информационного сайта, страницы сайта);
- Ретушь и обработка фотографии;
- Разработка дизайна компаний, как бренд-бука, так и отдельных его позиций (визитки, рекламные акции и так далее).
3. Продвижение соцсетей(увеличение числа подписчиков, просмотров, лайков):
- Instagram;
- VK;
- YouTube;
- Telegram.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рекламный баннер студии разработки102 просмотра
- Логотип для обменника электронных валют85 просмотров
- Макет сайта для ювелирной компании ЗолотойКот80 просмотров
- Баннер обменника электронных валют для соцсетей78 просмотров
- Сайт-портфолио91 просмотр
- Новостной сайт81 просмотр
- Сайт личного блога77 просмотров
- Сайт интернет-магазина105 просмотров