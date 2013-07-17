знаки/логотипы/дизайн сайтов/иллюстрации
На данный момент работаю в таком режиме:
Будни: с 19:30 до 22:00 (GMT+2)
Суббота: выходной
Воскресенье: с 10:00 до 20:00
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Креативный подход. Отмечу желание улучшать работу, внося необходимые правки. Приятное общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, задача поставлена корректно, оплата произведена быстро! Рекомендую!
$65
10 баллов
12 лет назад
Очень креативный и творческий подход! Супер.
Ответный отзыв
Все отлично, задача поставлена корректно, оплата произведена быстро! Рекомендую!
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $30
от 3 дней
#436
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1287
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#1868