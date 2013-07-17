Harmless

Владимир Harmless

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
знаки/логотипы/дизайн сайтов/иллюстрации

На данный момент работаю в таком режиме:

Будни: с 19:30 до 22:00 (GMT+2)

Суббота: выходной

Воскресенье: с 10:00 до 20:00

Отзывы заказчиков

coolweblancer
Александр 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн главной страницы сайта
Креативный подход. Отмечу желание улучшать работу, внося необходимые правки. Приятное общение. Рекомендую!
Все отлично, задача поставлена корректно, оплата произведена быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
scoorp
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$65
10 баллов
12 лет назад
Разработка логотипа
Очень креативный и творческий подход! Супер.
Все отлично, задача поставлена корректно, оплата произведена быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $30
от 3 дней
#436
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1287
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#1868