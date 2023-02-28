Привет, меня зовут Елена и я веб-дизайнер. Разрабатываю сайты, которые будет привлекательным и удобным для пользователя.
Имею 2 портфолио работ:
веб-дизайн: работы в разделе "Работы в портфолио",
работы с полиграфией и фото:
https://lenart.pb.online/?fbclid=IwAR03SzedCE47vrRzVgD9wOCC2__p-ImMlZtnwnbwb4MXx-qT51gAvh-l1dE
Я против войны в Украине!
Портфолио
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