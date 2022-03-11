Предоставляю любые услуги связанные с музыкой/аудио/. Имею музыкальное образование, работаю в музыкальной сфере более 6ти лет.

Вам нужен композитор? Битмейкер? Аранжировщик? Звукорежиссер? или просто опытный человек, который разбирается в музыке / аудио / звуковых эффектах? Поздравляю, ты нашел меня!!

Я сделаю все возможное, чтобы вы остались довольны моей работой.

 Я предоставляю любые услуги, связанные с музыкой / аудио. Я работаю в музыкальной сфере уже более 6 лет. 🔥 Я работаю под ником "HavchiC".

 Я НЕ ПИШУ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕСЕН.

 Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ ВОКАЛОМ И НЕ ПОЮ ПЕСЕН.

ОБО МНЕ:

1. У меня есть музыкальное образование

2. У меня большой опыт в музыке / аудио (в любой форме), я писал биты на заказ, музыку для фильмов / трейлеров, рекламную музыку, звуки/музыку для игр, звуковые эффекты и т.д.

3. Есть выпущенные релизы исполнителей / клипов, я также предоставляю услуги: мастеринг, кастомные биты, удаление шума, обучение и т.д.

Мои инструменты для редактирования/работы со звуком:

 Версия FL Studio 20 для всех плагинов

 Ableton жить 11

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

✅ 1. Высокое качество работы в указанные сроки.

✅ 2. Индивидуальные пожелания

В моем портфолио содержится лишь небольшая часть моих работ т.к. этот сайт плохо адаптирован для музыкального портфолио.