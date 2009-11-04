Переводы,редактирование. Английский, турецкий, русский, украинский языки.

Резюме

ФИО: Науменко Юлия Сергеевна

Год рождения: 1986

Место проживания : Украина, Сумы, ул. Добролюбова 94,

e-mail: [email protected]

Цель: получение должности переводчика

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

1. С октября 2008 фриланс-переводчик в бюро переводов «Сучасні мови», г.Сумы, Украина, а также фриланс-переводчик на таких биржах труда как www.free-lance.ru, www.weblancer.net.

2. С июля 2008г. по сентябрь 2008г. Агенство недвижимости «Search Property Professionals», г.Фетхие, Турция, должность - представитель отдела маркетинга. Регистрация входящей и исходящей корреспонденции, переводы текущей электронной переписки (коммерческих предложений, электронных писем), составление графиков встреч визитов зарубежных партнеров, переводы на встречах, осуществление международных звонков заграницу, подготовка и оформление документов для загранпоездки.

3. С мая 2007г. по октябрь 2007г. Отельный комплекс Majesty Club Tuana Holiday Resort (Oger Tours), г.Фетхие, Турция, должность – ассистент менеджера отдела информирования гостей, переводчик (Guest Relation). Прием и распределение телефонных звонков, работа с оргтехникой, организация деятельности офиса, перевод документации, рекламных брошюр, встреча VIP-гостей, обеспечение приятной и комфортной рабочей атмосферы.

4. С октября 2006г. по май 2007г. СНПО им. Фрунзе, г. Сумы, Украина, должность переводчик–стажер. Перевод документации, патентов, писем.

5. С августа 2006 по октябрь 2006. Отельный комплекс Majesty Club Tuana Holiday Resort (Oger Tours), г. Фетхие, Турция. Должность – участник анимационной команды, переводчик ведущего вечерних шоу-программ.

Образование:

2004-2009 Сумской Государственный Университет по специальности " Филолог-переводчик "

Знания и навыки:

уверенный пользователь ПК (пакет MS Office; почтовые программы; Интернет), умение работать с оргтехникой, высокая скорость печати, корректура и литературное редактирование различных печатных изданий, свободное владение украинским, русским, английским языками, владение турецким языком на уровне Intermediate, перевод (русский/украинский/английский/турецкий) любых текстов, устный и письменный переводы, репетиторство (без возрастных ограничений)

Дополнительная информация:

организаторские способности, работоспособность, усидчивость, внимательность, пунктуальность, ответственность, оперативность, хорошая память, коммуникабельность, исполнительность, презентабельная внешность, активная жизненная позиция, стремление к профессиональному и личному росту, честность.