Портфолио:
https://www.behance.net/Hazantip
СОЗДАЮ:
Эффективный дизайн сайтов / приложений / логотипов / баннеров.
Делаю обработку/коррекцию фотографий, коллажи и пр.
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-Исходники в формате PSD или AI, грамотно сгруппированные слои. (Adobe CC 2014).
-При разработке дизайна сайта/приложения, сперва утверждается главная страница, затем создаются внутренние.
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ПОЧЕМУ Я? :
1. Удобный и эффективный дизайн.
2. Уважение критики и пожеланий заказчика.
3. Возможность корректировки макета в процессе работы над проектом.
4. Умеренные цены за качественные работы.
5. Оперативная связь через e-mail, weblancer, viber.
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ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Формирование технического задания (ТЗ).
2. Утверждение ТЗ, срока, стоимости и объема работы. Вы выбираете меня исполнителем, приступаю к работе.
3. Дорабатываем работу с учетом Ваших пожеланий.
4. Утверждение, оплата моих услуг, оставляете отзыв, отправляю исходник.
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Рабочий график:
Ежедневно, online бываю с 10–00 до 00–00. Часовой пояс — Киев.
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Оплата: webmoney,visa/mastercard
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