Выгодно. Качественно. В срок.

Портфолио:

https://www.behance.net/Hazantip

СОЗДАЮ:

Эффективный дизайн сайтов / приложений / логотипов / баннеров.

Делаю обработку/коррекцию фотографий, коллажи и пр.

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-Исходники в формате PSD или AI, грамотно сгруппированные слои. (Adobe CC 2014).

-При разработке дизайна сайта/приложения, сперва утверждается главная страница, затем создаются внутренние.

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ПОЧЕМУ Я? :

1. Удобный и эффективный дизайн.

2. Уважение критики и пожеланий заказчика.

3. Возможность корректировки макета в процессе работы над проектом.

4. Умеренные цены за качественные работы.

5. Оперативная связь через e-mail, weblancer, viber.

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ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Формирование технического задания (ТЗ).

2. Утверждение ТЗ, срока, стоимости и объема работы. Вы выбираете меня исполнителем, приступаю к работе.

3. Дорабатываем работу с учетом Ваших пожеланий.

4. Утверждение, оплата моих услуг, оставляете отзыв, отправляю исходник.

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Рабочий график:

Ежедневно, online бываю с 10–00 до 00–00. Часовой пояс — Киев.

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Оплата: webmoney,visa/mastercard

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