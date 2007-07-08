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Анастасія
Hdbdjxbnsnb
Hdbdjxbnsnb
16 лет
Украина
/
Житомир
год на
фриланс
-бирже
Была
год назад
Вчу українську мову вже 9 років, рівень В2, перекладаю тексти різного рівня.
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Переклад тексту з української мови на англійську
Квіти
Переводы
331 заявка
Закрыт
10 месяцев назад
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Заказы
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