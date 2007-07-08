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Анастасія Hdbdjxbnsnb

 
16 летУкраина/Житомир
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Вчу українську мову вже 9 років, рівень В2, перекладаю тексти різного рівня.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей