Ваше дело предложить, а мое сделать так, чтоб Вам понравилось. Доступный дизайн сайтов, интернет-магазинов, лендингов :)

Здравствуйте, меня зовут Антон и хочу вам предложить свои навыки и умения, приобретенные благодаря своему упорству и стремлению к познанию чего-то нового.

✔️ Основные направления:

создание информационные сайтов

Landing page

создание дизайна интернет-магазина

создание адаптивных версий

создание сайтов-портфолио

баннеры

 Основные программы, в которых я работаю - это

figma

adobe photoshop

adobe illustrator

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