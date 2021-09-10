Ваше дело предложить, а мое сделать так, чтоб Вам понравилось. Доступный дизайн сайтов, интернет-магазинов, лендингов :)
Здравствуйте, меня зовут Антон и хочу вам предложить свои навыки и умения, приобретенные благодаря своему упорству и стремлению к познанию чего-то нового.
✔️ Основные направления:
- создание информационные сайтов
- Landing page
- создание дизайна интернет-магазина
- создание адаптивных версий
- создание сайтов-портфолио
- баннеры
Основные программы, в которых я работаю - это
figma
adobe photoshop
adobe illustrator
💬 Связь со мной:
[email protected] - почта
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- WEB BANNER39 просмотров
- WEB BANNER39 просмотров
- Дизайн главной страницы "Металлообработка"67 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
2 года назад
Сделал все в срок.
Ответный отзыв
Поставленная цель - выполнена, работать с клиентов было не в напряг.