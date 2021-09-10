Heiltoh

Антон Липка Heiltoh

 
24 годаБеларусь/Брест
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Ваше дело предложить, а мое сделать так, чтоб Вам понравилось. Доступный дизайн сайтов, интернет-магазинов, лендингов :)

Здравствуйте, меня зовут Антон и хочу вам предложить свои навыки и умения, приобретенные благодаря своему упорству и стремлению к познанию чего-то нового.

✔️ Основные направления:

  • создание информационные сайтов
  • Landing page
  • создание дизайна интернет-магазина
  • создание адаптивных версий
  • создание сайтов-портфолио
  • баннеры

 Основные программы, в которых я работаю - это

figma

adobe photoshop

adobe illustrator

💬 Связь со мной:

Телеграмм

[email protected] - почта

Дизайн сайтаFigmaIllustrator
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
ewwe
38 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
2 года назад
Сделать дизайн
Сделал все в срок.
Поставленная цель - выполнена, работать с клиентов было не в напряг.
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