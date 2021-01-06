Дипломированный филолог, профессиональный переводчик

Дипломированный специалист в области филологии. Магистр педагогических наук. Преподаватель английского и немецкого языка в ВУЗе. Окончила магистратуру по специальности "British studies" в Й.Гутенберг Университете (Германия, г.Майнц).Постоянно повышаю квалификацию (Германия, Польша).Участник различных международных конференций по филологии.

Имею большой опыт переводов. Предлагаю переводы в языках ENG, RUS, DEU. Также занимаюсь корректировкой и редактурой текстов. Гарантирую профессиональное качество своей работы.