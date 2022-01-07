Графический дизайн | Лого | Layout / Photoshop / illustrator | Быстро и качественно!
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Здравствуйте, меня зовут Миша, я дизайнер из Днепра. Уже более 4-х лет я занимаюсь цифровой обработкой и тд.. В свое время с окончил 3 различных курсов с этой темой, а также бесконечно саморазвивался. Основные программы которыми я пользуюсь: Adobe Photoshop, Illustrator, Paint Tool SAI, 3Ds Max.
Если вы ищете высококачественные работы, то вы попали по адресу.
Я создаю:
- Эксклюзивные стикеры и суб-значки
- Иллюстрации
- Ретушь и художественная обработка фото
- Шапки для YouTube
- Обложки для музыкальных альбомов
- Логотипы
- Превью для ютуб видео
- Могу заменить фон на ЛЮБОЙ фотографии
- Создам макет для сайта
Для связи со мойПишите в ЛС или же...
- Telegram: @hellrisexxx
- Email: [email protected]
Портфолио
- Обложки на Муз. Альбомы38 просмотров