Графический дизайн | Лого | Layout / Photoshop / illustrator | Быстро и качественно!

﻿﻿Добро пожаловать в мой профиль

Здравствуйте, меня зовут Миша, я дизайнер из Днепра. Уже более 4-х лет я занимаюсь цифровой обработкой и тд.. В свое время с окончил 3 различных курсов с этой темой, а также бесконечно саморазвивался. Основные программы которыми я пользуюсь: Adobe Photoshop, Illustrator, Paint Tool SAI, 3Ds Max.

Если вы ищете высококачественные работы, то вы попали по адресу.

Я создаю:

Эксклюзивные стикеры и суб-значки

Иллюстрации

Ретушь и художественная обработка фото

Шапки для YouTube

Обложки для музыкальных альбомов

Логотипы

Превью для ютуб видео

Могу заменить фон на ЛЮБОЙ фотографии

Создам макет для сайта

﻿Для связи со мой

Пишите в ЛС или же...

Буду рад дальнейшему сотрудничеству.