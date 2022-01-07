Hellrisex

Миша Гладкий Hellrisex

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайн | Лого | Layout / Photoshop / illustrator | Быстро и качественно!

﻿﻿Добро пожаловать в мой профиль

Здравствуйте, меня зовут Миша, я дизайнер из Днепра. Уже более 4-х лет я занимаюсь цифровой обработкой и тд.. В свое время с окончил 3 различных курсов с этой темой, а также бесконечно саморазвивался. Основные программы которыми я пользуюсь: Adobe Photoshop, Illustrator, Paint Tool SAI, 3Ds Max.

Если вы ищете высококачественные работы, то вы попали по адресу.

Я создаю:

  • Эксклюзивные стикеры и суб-значки
  • Иллюстрации
  • Ретушь и художественная обработка фото
  • Шапки для YouTube
  • Обложки для музыкальных альбомов
  • Логотипы
  • Превью для ютуб видео
  • Могу заменить фон на ЛЮБОЙ фотографии
  • Создам макет для сайта

﻿Для связи со мой

Пишите в ЛС или же...

Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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