Helsbels492

Илья Дёмин Helsbels492

 
29 летКазахстан/Павлодар
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Стильный и запоминающийся веб-дизайн для Вас!

Здравствуйте всем! Меня зовут Илья. Занимаюсь веб-дизайном. Есть сертификат об окончании курсов на отлично. Могу предложить Вам свои услуги по дизайну Ваших лендингов, сайтов-визиток, многостраничных сайтов интернет-магазинов и многих других типов сайтов. Сделаю всё быстро, качественно и не дорого!

Нужен стильный, современный, лёгкий и запоминающийся дизайн сайта? Вы знаете что делать!)

Мои работы на Behance - https://www.behance.net/ilyadyomin

Буду рад работать с Вами!

Дизайн сайтаМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
shalamov-pavel
Павел 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$10
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Выполнено в срок и качественно. Все пожелания по заданию учтены.
Хороший заказчик! Рекомендую!
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