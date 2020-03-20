Стильный и запоминающийся веб-дизайн для Вас!
Здравствуйте всем! Меня зовут Илья. Занимаюсь веб-дизайном. Есть сертификат об окончании курсов на отлично. Могу предложить Вам свои услуги по дизайну Ваших лендингов, сайтов-визиток, многостраничных сайтов интернет-магазинов и многих других типов сайтов. Сделаю всё быстро, качественно и не дорого!
Нужен стильный, современный, лёгкий и запоминающийся дизайн сайта? Вы знаете что делать!)
Мои работы на Behance - https://www.behance.net/ilyadyomin
Буду рад работать с Вами!
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Выполнено в срок и качественно. Все пожелания по заданию учтены.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Рекомендую!