Давай займёмся текстом
Окончены курсы по копирайтингу от SkillBox
Окончен курс «копирайтинг от А до Я» школы Даниила Шардакова
Почему следует обратиться ко мне?
1. Текстами я занимаюсь всю жизнь, это часть моей жизни.
2. Ответственно и трепетно отношусь к своей профессии.
3. Знаю много отраслей, практически не испытаю затруднений с тематикой.
4. Нет проблем с креативом, творческая личность.
5. Пишу от себя, изучая источники. Никакой копирки.
Занимаюсь написанием от продающихся постов до статей от 10 тыс. символов
Примеры работ:
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5ee8bf0fbd4cf31ac0cb49b7
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