Давай займёмся текстом

Окончены курсы по копирайтингу от SkillBox

Окончен курс «копирайтинг от А до Я» школы Даниила Шардакова

Почему следует обратиться ко мне?

1. Текстами я занимаюсь всю жизнь, это часть моей жизни.

2. Ответственно и трепетно отношусь к своей профессии.

3. Знаю много отраслей, практически не испытаю затруднений с тематикой.

4. Нет проблем с креативом, творческая личность.

5. Пишу от себя, изучая источники. Никакой копирки.

Занимаюсь написанием от продающихся постов до статей от 10 тыс. символов

Примеры работ:

https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5ee8bf0fbd4cf31ac0cb49b7

https://vk.com/touch_style31