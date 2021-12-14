👋 Привет!
Меня зовут Дмитрий и я веб-дизайнер. С самого детства развиваю творческие навыки и не прекращаю развивать их по сей день. Занимаюсь дизайном с 2018 года. За это время реализовал множество проектов. Получив опыт работы в офисе я решил делать дизайн на фрилансе.
Мой профит
- дизайн лендинга
- дизайн много страничных сайтов
- дизайн мобильных приложений
- полиграфический дизайн (буклеты, визитки, плакаты и постеры)
- дизайн мульти форматных баннеров
📞 Есть вопросы? пиши/звони сюда
📣Вконтакте: https://vk.com/dilooney
Behance: https://www.behance.net/hohohoidahdca1
Telegram: https://t.me/DimaBordanov
Whatsapp 89031033983
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Портфолио
- Веб-дизайн UX/UI. Магазин уличной одежды75 просмотров
- Дизайн лендинга. Магазин дизайнерской мебели73 просмотра
- Веб-дизайн. Магазин Эпоксидных ламп75 просмотров
- Дизайн лендинга. Нашествие70 просмотров
- Дизайн сайта. Бассейн чайка43 просмотра
- Баннер пост в Инстаграм23 просмотра
- Листовка. Ресторан20 просмотров
- Motion для Instagram23 просмотра
- Визитка17 просмотров
- Баннеры. Wildberries Смесь семян36 просмотров
- Баннеры. Wildberries36 просмотров
- Баннеры. Спортивное питание49 просмотров