👋 Привет!

Меня зовут Дмитрий и я веб-дизайнер. С самого детства развиваю творческие навыки и не прекращаю развивать их по сей день. Занимаюсь дизайном с 2018 года. За это время реализовал множество проектов. Получив опыт работы в офисе я решил делать дизайн на фрилансе.

 Мой профит

- дизайн лендинга

- дизайн много страничных сайтов

- дизайн мобильных приложений

- полиграфический дизайн (буклеты, визитки, плакаты и постеры)

- дизайн мульти форматных баннеров

📞 Есть вопросы? пиши/звони сюда

📣Вконтакте: https://vk.com/dilooney

Behance: https://www.behance.net/hohohoidahdca1

Telegram: https://t.me/DimaBordanov

Whatsapp 89031033983