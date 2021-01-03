Создание уникальных сайтов на WordPress.
Чем я занимаюсь?
- Занимаюсь разработкой сайтов на CMS WordPress.
- Возможна поддержка и обслуживание Ваших проектов.
- Обновление WordPress и установленных плагинов.
- Внимателен к пожеланиям.
- Предоставляю гарантию на сделанную работу.
бесплатно доработаю функционал который, возможно,
был пропущен на начальных этапах создания.
Как со мной связаться?
e-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/hito_de_jiro
Но лучше пишите на почту или ЛС.
Как оплатить мою работу?
На карту VISA или MasterCard или другой удобный для Вас способ.
Работаю через безопасную сделку или
по небольшой предоплате.