Hito_de_Jiro

Алексей Hito_de_Jiro

 
48 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание уникальных сайтов на WordPress.

﻿Чем я занимаюсь?

  • Занимаюсь разработкой сайтов на CMS WordPress.
  • Возможна поддержка и обслуживание Ваших проектов.
  • Обновление WordPress и установленных плагинов.
  • Внимателен к пожеланиям.
  • Предоставляю гарантию на сделанную работу.
﻿После передачи сделанной работы, в течении недели, 

бесплатно доработаю функционал который, возможно,

был пропущен на начальных этапах создания.

﻿Как со мной связаться?

e-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/hito_de_jiro

Но лучше пишите на почту или ЛС.

﻿Как оплатить мою работу?

На карту VISA или MasterCard или другой удобный для Вас способ.

Работаю через безопасную сделку или

по небольшой предоплате.

 