Создание уникальных сайтов на WordPress.

﻿Чем я занимаюсь?

Занимаюсь разработкой сайтов на CMS WordPress.

Возможна поддержка и обслуживание Ваших проектов.

Обновление WordPress и установленных плагинов.

Внимателен к пожеланиям.

Предоставляю гарантию на сделанную работу.

После передачи сделанной работы, в течении недели,

бесплатно доработаю функционал который, возможно,

был пропущен на начальных этапах создания.

﻿Как со мной связаться?

Telegram: https://t.me/hito_de_jiro

Но лучше пишите на почту или ЛС.

﻿Как оплатить мою работу?

На карту VISA или MasterCard или другой удобный для Вас способ.

Работаю через безопасную сделку или

по небольшой предоплате.