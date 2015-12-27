Зоткин Алексей
Специализация:
- Программирование php
- Любые парсеры -> в любые форматы (cvs, xml, xls, html, pdf, WordPress[новости], MySql и др.)
- Подключение платежных систем
- Верстка и разработка html писем
- Программирование Java Script
- HTML, CSS
- Сайт под ключ
Обладаю навыками работы в фреймворках Laravel5, CakePHP, Kohana, bootstrap, backbone . Контроль версий hg, настройка и конфигурирование сервера. Большойопыт в переделывание и поиске ошибок в чужом коде. Оптимизация крупных проектов. Участвовал в разработке Call центра по приему заявок. Реализовывал порядок
очередей заказов, и распределением их по операторам. Интеграции с M1Shop, PimPay, KMA.biz. А так же реализация звонков через интернет средствами Oktell.
Ссылка git https://github.com/hkd213.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Проект по автоматизации полива и мониторингу.286 просмотров
- Call центр на фреймворке Laraval179 просмотров
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
7 лет назад
$85
10 баллов
8 лет назад
Задачу сделал оперативно, в срок. Нашли ошибку (не могу упрекнуть, т.к. не было данных тестовой карты оплаты для проверки) - исправил в тот же день. Рекомендую Алексея, ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
Рекомендую! Ясно поставлена задача, сиюминутный ответ на вопросы по работе. Оплачено в срок.
$20
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена в срок. Работа понравилась, рекомендую! Выполнил то, что несколько исполнителей не могли выполнить.
Ответный отзыв
Очень приятно работать. Буду работать и дальше.))
$20
10 баллов
8 лет назад
Человек взялся за работу, которую не могли выполнить более 20 человек, писали в личку, смотрели код, код действительно запутан, и кричали что это нереально!!! Выполнил в срок, качественно, без нареканий! Вообщем советую!
Ответный отзыв
Рекомендую! Ясно поставлена задача, сиюминутный ответ на вопросы по работе. + доплата (Очень приятный бонус!!!)
Веб-программирование
4 отзыва
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга