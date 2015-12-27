Зоткин Алексей

Специализация:

Программирование php

Любые парсеры -> в любые форматы (cvs, xml, xls, html, pdf, WordPress[новости], MySql и др.)

Подключение платежных систем

Верстка и разработка html писем

Программирование Java Script

HTML, CSS

Сайт под ключ

Обладаю навыками работы в фреймворках Laravel5, CakePHP, Kohana, bootstrap, backbone . Контроль версий hg, настройка и конфигурирование сервера. Большойопыт в переделывание и поиске ошибок в чужом коде. Оптимизация крупных проектов. Участвовал в разработке Call центра по приему заявок. Реализовывал порядок

очередей заказов, и распределением их по операторам. Интеграции с M1Shop, PimPay, KMA.biz. А так же реализация звонков через интернет средствами Oktell.

Ссылка git https://github.com/hkd213.