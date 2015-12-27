Hkd213

Алексей Hkd213

 
34 годаРоссия/Уфа
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Зоткин Алексей

Специализация:

  • Программирование php
  • Любые парсеры -> в любые форматы (cvs, xml, xls, html, pdf, WordPress[новости], MySql и др.)
  • Подключение платежных систем
  • Верстка и разработка html писем
  • Программирование Java Script
  • HTML, CSS
  • Сайт под ключ
Навыки:

Обладаю навыками работы в фреймворках Laravel5, CakePHP, Kohana, bootstrap, backbone . Контроль версий hg, настройка и конфигурирование сервера. Большойопыт в переделывание и поиске ошибок в чужом коде. Оптимизация крупных проектов. Участвовал в разработке Call центра по приему заявок. Реализовывал порядок

очередей заказов, и распределением их по операторам. Интеграции с M1Shop, PimPay, KMA.biz. А так же реализация звонков через интернет средствами Oktell.

Ссылка git https://github.com/hkd213.

PHPWordPressMySQLHTMLCSSBootstrapJavaGitBackbone.jsCakePHP
Портфолио
Отзывы заказчиков
FLEXIink
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Подключить api для опенкарта
все ок
OK
Ответный отзыв
adlabs-develop
Павел 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$85
10 баллов
8 лет назад
Внедрение sms оповещения на сайт MODX
Задачу сделал оперативно, в срок. Нашли ошибку (не могу упрекнуть, т.к. не было данных тестовой карты оплаты для проверки) - исправил в тот же день. Рекомендую Алексея, ответственный исполнитель.
Рекомендую! Ясно поставлена задача, сиюминутный ответ на вопросы по работе. Оплачено в срок.
Ответный отзыв
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Отсылка забытого пароля через sms на телефон
Работа выполнена в срок. Работа понравилась, рекомендую! Выполнил то, что несколько исполнителей не могли выполнить.
Очень приятно работать. Буду работать и дальше.))
Ответный отзыв
Beactive
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Редактирование двух php файлов после декодирования
Человек взялся за работу, которую не могли выполнить более 20 человек, писали в личку, смотрели код, код действительно запутан, и кричали что это нереально!!! Выполнил в срок, качественно, без нареканий! Вообщем советую!
Рекомендую! Ясно поставлена задача, сиюминутный ответ на вопросы по работе. + доплата (Очень приятный бонус!!!)
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга