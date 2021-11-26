HoO1y

Валерий Шейгас HoO1y

 
29 летУкраина/Никополь
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтажер

Увлекаюсь видеомонтажем еще с 2012 года. Работаю в таких программах как, Adobe after effects, Sony Vegas, photoshop, Adobe Premirer PRO.Есть детский ютуб канал, там мои работы https://youtu.be/olOLCLHHwDMТак же есть и инстаграмм, где вы тоже можете найти мои работы https://www.instagram.com/vane4ka_ivan/

Монтирую так же промо ролики, рекламные, и т.д.

PhotoshopAfter Effects
Портфолио