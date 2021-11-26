Видеомонтажер
Увлекаюсь видеомонтажем еще с 2012 года. Работаю в таких программах как, Adobe after effects, Sony Vegas, photoshop, Adobe Premirer PRO.Есть детский ютуб канал, там мои работы https://youtu.be/olOLCLHHwDMТак же есть и инстаграмм, где вы тоже можете найти мои работы https://www.instagram.com/vane4ka_ivan/
Монтирую так же промо ролики, рекламные, и т.д.
Портфолио
- АТБ АРЕНА43 просмотра
- Машинка55 просмотров
- Семейный отдых51 просмотр
- Mma видео50 просмотров
- Мои работы54 просмотра