Hodame

Сергей Hodame

 
21 годКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

Frontend разработчик - предоставляю услуги создания сайтов.

В работе использую JAVASCRIPT/TYPESCRIPT, VUE.JS, FIREBASE,GIT,БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5.

Почему вам стоит работать со мною

  • Качество работы. Могу создать для вас качественный, полностью адаптивный сайт.

  • ﻿Надёжность. Работаю без предоплат.

  • Гарантия на выполненную работу. В течение недели после передачи архива с готовым сайтом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Технологии:

  • TypeScript/JavaScript

  • Vue.Js, Vue-router

  • FireBase

  • Git

  • SCSS

Связь:

Email: [email protected]

Telegram (в приоритете): @Hoddame

JavascriptTypeScriptFirebaseSCSSVue.js
Портфолио