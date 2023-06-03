Frontend разработчик - предоставляю услуги создания сайтов.
В работе использую JAVASCRIPT/TYPESCRIPT, VUE.JS, FIREBASE,GIT,БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5.
Почему вам стоит работать со мною
Качество работы. Могу создать для вас качественный, полностью адаптивный сайт.
Надёжность. Работаю без предоплат.
Гарантия на выполненную работу. В течение недели после передачи архива с готовым сайтом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Технологии:
TypeScript/JavaScript
Vue.Js, Vue-router
FireBase
Git
SCSS
Связь:
Email: [email protected]
Telegram (в приоритете): @Hoddame
Портфолио
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