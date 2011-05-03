HonoraryMan

Курсовая работа по теме "Частное и публичное право". Работа для ВУЗа Украины. Объем 25-30 стр. Срок - до недели с момента выбора исполнителя. Цену указывайте исходя из работы. Способ оплаты выберем при общении. Подробности в ...
Услуги
Верстка:
Internet Explorer(v.6,7 и выше);
Mozilla Firefox;
Opera;
Safari(Windows, MacOS, iPhone);
Создание сайтов под ключ.
Реструктуризация сайта, оптимизация кода сайта, корректировка слабых и уязвимых мест кода.
Верстка математических текстов в TeX и LaTeX.
Методика
Специализируюсь на разработке сайтов на основе WordPress, Joomla, DLE, Magento & CSS/XHTML
Выполняю детальное исследование кода в случае, когда необходима оптимизация оного.
Имея математический склад ума, я всегда провожу предварительный анализ и нахожу наиболее рациональные и оптимальные пути выполнения ТЗ, что в свою очередь приводит к достаточно высокой степени реализации проекта.
Обо мне
Образование:
Классическая математика, магистр.
Со второго курса пишу программы и провожу верстку сайтов и математических изданий. Будучи на третьем курсе начал писать на PHP, чем и занимаюсь по сей день. Имею опыт работы со многими CMS.
Увлекаюсь точными науками, биологией и созиданием.
Online: ~11 до 00.00(+2GMT).
Буду рад сотрудничеству с вами.
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад