HonoraryMan

Математика, PHP, CSS.

Услуги

Верстка:

Internet Explorer(v.6,7 и выше);

Mozilla Firefox;

Opera;

Safari(Windows, MacOS, iPhone);

Создание сайтов под ключ.

Реструктуризация сайта, оптимизация кода сайта, корректировка слабых и уязвимых мест кода.

Верстка математических текстов в TeX и LaTeX.

Методика

Специализируюсь на разработке сайтов на основе WordPress, Joomla, DLE, Magento & CSS/XHTML

Выполняю детальное исследование кода в случае, когда необходима оптимизация оного.

Имея математический склад ума, я всегда провожу предварительный анализ и нахожу наиболее рациональные и оптимальные пути выполнения ТЗ, что в свою очередь приводит к достаточно высокой степени реализации проекта.

Обо мне

Образование:

Классическая математика, магистр.

Со второго курса пишу программы и провожу верстку сайтов и математических изданий. Будучи на третьем курсе начал писать на PHP, чем и занимаюсь по сей день. Имею опыт работы со многими CMS.

Увлекаюсь точными науками, биологией и созиданием.

Online: ~11 до 00.00(+2GMT).

Буду рад сотрудничеству с вами.