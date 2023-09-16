Hooligan1_2

Нико Hooligan1_2

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
DYOM-мейкер

Профессиональный DYOM-мейкер. В дуоме почти 10 лет.
Неоднократный победитель DYOM конкурсов.
Работаю над идеей проекта, сценарием, геймплеем, мапингом, балансом, звуком, музыкой и озвучкой. Создаю цельный образ качественной и законченной миссии.
Я автор проектов: 99 миль от суши, Последний концерт, Ночное проникновение 2.

Портфолио

Разработка игр
нет отзывов
$1/час
от $20от 30 дней
нет рейтинга