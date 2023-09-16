DYOM-мейкер

Профессиональный DYOM-мейкер. В дуоме почти 10 лет.

Неоднократный победитель DYOM конкурсов.

Работаю над идеей проекта, сценарием, геймплеем, мапингом, балансом, звуком, музыкой и озвучкой. Создаю цельный образ качественной и законченной миссии.

Я автор проектов: 99 миль от суши, Последний концерт, Ночное проникновение 2.