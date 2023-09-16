DYOM-мейкер
Профессиональный DYOM-мейкер. В дуоме почти 10 лет.
Неоднократный победитель DYOM конкурсов.
Работаю над идеей проекта, сценарием, геймплеем, мапингом, балансом, звуком, музыкой и озвучкой. Создаю цельный образ качественной и законченной миссии.
Я автор проектов: 99 миль от суши, Последний концерт, Ночное проникновение 2.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Ночное проникновение 21 просмотр
- 99 МИЛЬ ОТ СУШИнет просмотров
- Последний концерт1 просмотр
Разработка игр
нет отзывов
$1/час
от $20от 30 дней
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