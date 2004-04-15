Horant

Валентин Дудко Horant

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Досвідчений фрілансер-перекладач з вірністю до деталей

Фрілансер-перекладач з відмінним багажем знань та досвідом роботи у сфері перекладу. Володію відмінними навичками у перекладі текстів з англійської та німецької мов на українську, а також з української мови на англійську та німецьку. Маю глибоке розуміння культурних та мовних особливостей, що дозволяє точно передавати значення та виразність текстів. Завжди вчасно виконую завдання та дотримуюся високих стандартів якості перекладу. Готовий співпрацювати над різноманітними проектами та гарантувати задоволення клієнтів.

#19Украинский язык
#48Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1201
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Приємна у співпраці людина
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