Досвідчений фрілансер-перекладач з вірністю до деталей
Фрілансер-перекладач з відмінним багажем знань та досвідом роботи у сфері перекладу. Володію відмінними навичками у перекладі текстів з англійської та німецької мов на українську, а також з української мови на англійську та німецьку. Маю глибоке розуміння культурних та мовних особливостей, що дозволяє точно передавати значення та виразність текстів. Завжди вчасно виконую завдання та дотримуюся високих стандартів якості перекладу. Готовий співпрацювати над різноманітними проектами та гарантувати задоволення клієнтів.
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- Переклад тексту13 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Приємна у співпраці людина