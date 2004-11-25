Horrorzero

Только качественно и в срок . БЭМ,CSS3\HTML5, Чистый JavaScript
Моя цель - быть лучшим в своем деле!
Работая со мной вы экономите:
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно, что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: vlad_pushkar