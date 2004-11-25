Horrorzero

Только качественно и в срок . БЭМ,CSS3\HTML5, Чистый JavaScript

﻿Моя цель - быть лучшим в своем деле!

Работая со мной вы экономите:

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно, что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, БЭМ.

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком