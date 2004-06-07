Hotic

Андрей Якута Hotic

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Full-Stack Разработчик Удобных Сайтов

﻿Создаю сайты быстро и качественно! Заказывая у меня, вы получаете вечную ГАРАНТИЮ качественно выполненной работы!

Мои навыки:

Front-End:

  • HTML 5
  • CSS 3
  • JavaScript
  • jQuery
  • Методология БЭМ
  • Препроцессоры SASS(SCSS), LESS
  • Bootstrap, TailwindCSS
  • Кроссбраузерность
  • Адапативность
  • Валидный код по стандартам W3C

Back-End:

  • PHP
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • NoSQL
  • Концепция MVC
  • ООП
  • Symfony
  • Laravel

Связаться: tg: @hoticus, vk: @hoticus

Портфолио