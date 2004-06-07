Full-Stack Разработчик Удобных Сайтов
Создаю сайты быстро и качественно! Заказывая у меня, вы получаете вечную ГАРАНТИЮ качественно выполненной работы!
Мои навыки:
Front-End:
- HTML 5
- CSS 3
- JavaScript
- jQuery
- Методология БЭМ
- Препроцессоры SASS(SCSS), LESS
- Bootstrap, TailwindCSS
- Кроссбраузерность
- Адапативность
- Валидный код по стандартам W3C
Back-End:
- PHP
- MySQL
- PostgreSQL
- NoSQL
- Концепция MVC
- ООП
- Symfony
- Laravel
Связаться: tg: @hoticus, vk: @hoticus
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Портфолио
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- Мой сайт-портфолио58 просмотров