Моя работа - мой голос.

Михаил Золкин – диктор, занимается озвучиванием аудиокниг, мультфильмов, рекламных роликов. Родился и вырос в городе Пенза.

В 2015 году создал YouTube-канал Hub Studio, на котором размещает как собственные видеоролики, так и озвученные им мультфильмы.

Принимал участие в записи рекламы для пензенских организаций и кафе. Также озвучивал ролики для предпринимателей Пензенской области.

В 2019 году Михаил начал карьеру в качестве чтеца аудиокниг, сотрудничает с несколькими издательствами. В его работах можно встретить книги разных жанров – от фэнтези до психологических триллеров, – но преобладают любовные и эротические романы.

https://www.litres.ru/mihail-zolkin/

Есть в репертуаре Михаила и книги, озвученные в дуэте, получившие большой отклик от слушателей.

https://youtu.be/x5kO8dUEoJk?list=PLf88PnTQ-c8F8rJv07iAZC3OHWLwfvwWs

https://youtu.be/GfuN3EQiHCs?list=PLf88PnTQ-c8F8rJv07iAZC3OHWLwfvwWs

https://youtu.be/iFICmEm-sWI?list=PLf88PnTQ-c8F8rJv07iAZC3OHWLwfvwWs

https://youtu.be/jzY7zWne9Rk?list=PLf88PnTQ-c8F8rJv07iAZC3OHWLwfvwWs