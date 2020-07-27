Видеомонтажер-дизайнер

Здравствуйте, готов взяться за выполнение любого вашего заказа, после обсуждения всех деталей. Опыт работы в данной сфере около 5 лет, работаю как в, Photoshop, Adobe Premier Pro, так и в After Effects. Мое портфолио мелких задач, так как крупные проекты защищены авторскими правами.

Я жду от вас сообщения, с удовольствием готов с вами поработать

Монтаж: https://yadi.sk/d/JH9pGW90bmheXg

Креативы для Instagram/facebook https://drive.google.com/drive/folders/16PgF16YKlhMWuHTySDq2HXCkcGSoOkA6?usp=sharing

Озвучка: https://yadi.sk/d/hkLcrmfD-rdkHQ

Дизайн: https://yadi.sk/d/SVZWvk4NKNJUSA