Видеомонтажер-дизайнер
Здравствуйте, готов взяться за выполнение любого вашего заказа, после обсуждения всех деталей. Опыт работы в данной сфере около 5 лет, работаю как в, Photoshop, Adobe Premier Pro, так и в After Effects. Мое портфолио мелких задач, так как крупные проекты защищены авторскими правами.
Я жду от вас сообщения, с удовольствием готов с вами поработать
Монтаж: https://yadi.sk/d/JH9pGW90bmheXg
Креативы для Instagram/facebook https://drive.google.com/drive/folders/16PgF16YKlhMWuHTySDq2HXCkcGSoOkA6?usp=sharing
Озвучка: https://yadi.sk/d/hkLcrmfD-rdkHQ
Дизайн: https://yadi.sk/d/SVZWvk4NKNJUSA
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!