HugoSap

Никита Сапего HugoSap

 
23 годаБеларусь/Новополоцк
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтажер-дизайнер

Здравствуйте, готов взяться за выполнение любого вашего заказа, после обсуждения всех деталей. Опыт работы в данной сфере около 5 лет, работаю как в, Photoshop, Adobe Premier Pro, так и в After Effects. Мое портфолио мелких задач, так как крупные проекты защищены авторскими правами.

Я жду от вас сообщения, с удовольствием готов с вами поработать 

Монтаж: https://yadi.sk/d/JH9pGW90bmheXg

Креативы для Instagram/facebook https://drive.google.com/drive/folders/16PgF16YKlhMWuHTySDq2HXCkcGSoOkA6?usp=sharing

Озвучка: https://yadi.sk/d/hkLcrmfD-rdkHQ

Дизайн: https://yadi.sk/d/SVZWvk4NKNJUSA

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15958009891125
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Требуется озвучка текста для видеоролика
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!