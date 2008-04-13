Образование: Санкт-Петербургский Технологический институт - инженер
Опыт работы:
Издательство "Пегас"
Обязанности: дизайн и верстка информационно-рекламного журнала "МЕД
Элита", дизайн и верстка сайтов, буклетов, визиток, прайсов и т.д.
Справочник АТС (089)
Обязанности: технический дизайн рекламных модулей
ОАО Ленгипронефтехим
Должность: инженер ТМО
Обязанности: разработка нестандартного оборудования для переработки нефтепродуктов,
проектирование на Autocad, подготовка
сопутствующей документации и расчётов, согласование с другими отделами.
Проф. навыки:
Опытный пользователь ПК (Microsoft Office (полный пакет), Autocad 2002,
Adobe Photoshop 7, CorelDraw 12, Macromedia Flash MX + Actions Script, Sound Forge, Работа с видео,
PageMaker, FineReider, Mathcad 2000, и т.д.);
HTML и др.
Ремонт компьютеров, настройка программ, консультации, обучение.
Дополнительная информация:
Коммуникабельност ь, ответственность, серьезное отношение к работе.
Скоросной Интернет (выделенная линия).