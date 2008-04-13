HunterOn

Orlov Dmitriy HunterOn

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Образование: Санкт-Петербургский Технологический институт - инженер

Опыт работы:

Издательство "Пегас"

Обязанности: дизайн и верстка информационно-рекламного журнала "МЕД

Элита", дизайн и верстка сайтов, буклетов, визиток, прайсов и т.д.

Справочник АТС (089)

Обязанности: технический дизайн рекламных модулей

ОАО Ленгипронефтехим

Должность: инженер ТМО

Обязанности: разработка нестандартного оборудования для переработки нефтепродуктов,

проектирование на Autocad, подготовка

сопутствующей документации и расчётов, согласование с другими отделами.

Проф. навыки:

Опытный пользователь ПК (Microsoft Office (полный пакет), Autocad 2002,

Adobe Photoshop 7, CorelDraw 12, Macromedia Flash MX + Actions Script, Sound Forge, Работа с видео,

PageMaker, FineReider, Mathcad 2000, и т.д.);

HTML и др.

Ремонт компьютеров, настройка программ, консультации, обучение.

Дополнительная информация:

Коммуникабельност ь, ответственность, серьезное отношение к работе.

Скоросной Интернет (выделенная линия).

Верстка сайтаHTML