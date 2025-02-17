Веб-дизайн. Перевод текста

Привет! Я специализируюсь на создании современных, адаптивных дизайнов для разных целей и аудиторий.

Есть опыт работы с инструментами Figma, Photoshop, и другие.

Всегда стремлюсь к качеству, креативности и соблюдению сроков в своих проектах.

Я открыт к общению, обратной связи и сотрудничеству.

Готов взяться за любой интересный проект в области Веб-дизайна.

Буду рад с вами сотрудничать!