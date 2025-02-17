Веб-дизайн. Перевод текста
Привет! Я специализируюсь на создании современных, адаптивных дизайнов для разных целей и аудиторий.
Есть опыт работы с инструментами Figma, Photoshop, и другие.
Всегда стремлюсь к качеству, креативности и соблюдению сроков в своих проектах.
Я открыт к общению, обратной связи и сотрудничеству.
Готов взяться за любой интересный проект в области Веб-дизайна.
Буду рад с вами сотрудничать!
Портфолио
- Макет сайта - "Дизайн архитектуры"нет просмотров
- Перевод произведения с русского на английский295 просмотров
- Перевод медицинской книги87 просмотров
Переводы
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