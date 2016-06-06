I-Hammer

Ирина I-Hammer

 
53 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Ретушь, цветокоррекция

многолетний опыт работы с известными периодическими изданиями, опыт общения с фотографами и дизайнерами для создания креативных каталогов 

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Отзывы заказчиков
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Обработать фотографию продукции
Спасибо за работу. Выполнено качественно и в срок!
Задание сформулировано четко. Оплата сразу после исполнения заказа даже с "премией" ) Спасибо за сотрудничество
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Обработка фотографий
1 отзыв
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга