Ретушь, цветокоррекция
многолетний опыт работы с известными периодическими изданиями, опыт общения с фотографами и дизайнерами для создания креативных каталогов
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Портфолио
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- Каталоги121 просмотр
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- Обложка журнала143 просмотра
- Портрет137 просмотров
- Обложка журнала165 просмотров
- Обложка журнала144 просмотра
- Обложка журнала142 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за работу. Выполнено качественно и в срок!
Ответный отзыв
Задание сформулировано четко. Оплата сразу после исполнения заказа даже с "премией" ) Спасибо за сотрудничество
Обработка фотографий
1 отзыв
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга