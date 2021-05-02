Web-разработка, дизайн интерфейсов, сайтов и не только --->

Я представляю команду опытных веб разработчиков и креативных дизайнеров.

Мы правильный выбор для развивающихся предпринимателей и растущих стартапов.

Наша цель - разработка высококачественного продукта в оптимальные сроки!

Специализация:

- Разработка web приложений

- HTML-верстка

- Системы управления

- Интернет магазины

- Сайты “под ключ”

- Предметный дизайн

- Дизайн интерфейсов

- Дизайн сайтов

- UX UI дизайн

- Дизайн логотипов, визиток, баннеров.

- Создание 3D-моделей

- Полиграфический дизайн

Наши преимущества:

Невысокие цены при индивидуальном подходе к каждому заказчику, у нас нет шаблонных отношений к клиенту, мы вас выслушаем, вникнем в вопрос и сделаем предложение; всегда проконсультируем и не будем раздражаться, даже если вы 30 раз позвоните и зададите один и тот же вопрос.

Пишите в любое время готовы ответить на любые ваши вопросы в любое время суток.