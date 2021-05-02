Я представляю команду опытных веб разработчиков и креативных дизайнеров.
Мы правильный выбор для развивающихся предпринимателей и растущих стартапов.
Наша цель - разработка высококачественного продукта в оптимальные сроки!
Специализация:
- Разработка web приложений
- HTML-верстка
- Системы управления
- Интернет магазины
- Сайты “под ключ”
- Предметный дизайн
- Дизайн интерфейсов
- Дизайн сайтов
- UX UI дизайн
- Дизайн логотипов, визиток, баннеров.
- Создание 3D-моделей
- Полиграфический дизайн
Наши преимущества:
Невысокие цены при индивидуальном подходе к каждому заказчику, у нас нет шаблонных отношений к клиенту, мы вас выслушаем, вникнем в вопрос и сделаем предложение; всегда проконсультируем и не будем раздражаться, даже если вы 30 раз позвоните и зададите один и тот же вопрос.
Пишите в любое время готовы ответить на любые ваши вопросы в любое время суток.