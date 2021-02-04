ВИДЕОМОНТАЖ

Занимаюсь видеомонтажем около 5 лет, работаю в Sony Vegas 15 и Adobe After Effects 2020

могу выполнить монтаж практический любой сложности, нарезки, вставки, текст, динамичный монтаж под музыку, цветокоррекции, и многое многое другое, в некоторых случаях могу интегрировать 3D объекты в видеопространство с привязкой к определенным плоскостям (стена, пол, потолок), либо поместить обьект в воздухе, неважно будет это текст или 3д обьект.

некоторые примеры работ:

https://youtu.be/jtYfkH4zzR8

https://youtu.be/DsVzXIdFFoA

https://youtu.be/cVUnFxpSJxg

https://youtu.be/GwNMHe9v92M

https://youtu.be/4J522IWCvnA

https://youtu.be/VkzIXmBo1pA

https://youtu.be/gQ32zTb3XVU

https://youtu.be/7UloxTT3iPo