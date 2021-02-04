ВИДЕОМОНТАЖ
Занимаюсь видеомонтажем около 5 лет, работаю в Sony Vegas 15 и Adobe After Effects 2020
могу выполнить монтаж практический любой сложности, нарезки, вставки, текст, динамичный монтаж под музыку, цветокоррекции, и многое многое другое, в некоторых случаях могу интегрировать 3D объекты в видеопространство с привязкой к определенным плоскостям (стена, пол, потолок), либо поместить обьект в воздухе, неважно будет это текст или 3д обьект.
некоторые примеры работ:
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