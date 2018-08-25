Привет!
В этой записи я решила написать о всем, чем я могу быть вам полезна.
В настоящее время я занимаюсь интернет-маркетингом, а именно контекстной рекламой в Яндекс.Директ и Google AdWords, SMM.
Окончила курсы трафик-менеджера и SMM-менеджера от Convert Monster и готова взяться за ваш проект!
Во фриланс ушла только сейчас, до этого работала на федеральной доске объявлений, предоставляющей размещение контекстной рекламы.
Сертифицированный специалист Яндекс.Директ.
Создаю рекламные кампании, а именно:
анализ конкурентов по нише клиента,
подбор ключевых запросов (сбор семантического ядра),
подбор минус-слов,
написание текстов для каждого объявления по принципу AIDA,
быстрые ссылки, виртуальная визитка, уточнения, структурированные описания
utm метки на все объявления и быстрые ссылки,
РСЯ,
ретаргетинг,
настройка кликов (под бюджет клиента), дальнейшее ведение и оптимизация компании: контроль за бюджетом кампаний, регулярный мониторинг ставок, анализ эффективности рекламных кампаний.
По всем вопросам Вы можете написать мне в личных сообщениях или связаться любым удобным способом:
Телефон: +7 918 853 51 50 viber, whatsapp
Скайп: g_promotion
Почта: [email protected]
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