Контекстная реклама в Яндекс Директ и Google AdWords

Привет!

В этой записи я решила написать о всем, чем я могу быть вам полезна.

В настоящее время я занимаюсь интернет-маркетингом, а именно контекстной рекламой в Яндекс.Директ и Google AdWords, SMM.

Окончила курсы трафик-менеджера и SMM-менеджера от Convert Monster и готова взяться за ваш проект!

Во фриланс ушла только сейчас, до этого работала на федеральной доске объявлений, предоставляющей размещение контекстной рекламы.

Сертифицированный специалист Яндекс.Директ.

Создаю рекламные кампании, а именно:

анализ конкурентов по нише клиента,

подбор ключевых запросов (сбор семантического ядра),

подбор минус-слов,

написание текстов для каждого объявления по принципу AIDA,

быстрые ссылки, виртуальная визитка, уточнения, структурированные описания

utm метки на все объявления и быстрые ссылки,

РСЯ,

ретаргетинг,

настройка кликов (под бюджет клиента), дальнейшее ведение и оптимизация компании: контроль за бюджетом кампаний, регулярный мониторинг ставок, анализ эффективности рекламных кампаний.

По всем вопросам Вы можете написать мне в личных сообщениях или связаться любым удобным способом:

Телефон: +7 918 853 51 50 viber, whatsapp

Скайп: g_promotion

Почта: [email protected]