Работаю с 3д 2д графикой!!!!

-(3д графика) занимаюсь моделирование , анимирование , так же текстурирование и визуализация обэктов сцены! в программе Autodesk 3ds

Max! чучуть знаю BLENDER!

-(2д графика) рисую на любую тему ,ЕСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ , рисую как на бумаге так и в цифровых форматах (Adobe Photoshop, Corel Painter X)

есть знания работа с фото в ( Adobe Photoshop ) создание анимаций!!

Все чем я занимаюсь мне очень нравится , так что ваши заказы прийму с удовольствием!

(http://vkontakte.ru/id21040679 это ссылка вконтакт там я чаще всего )