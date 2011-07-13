Работаю с 3д 2д графикой!!!!
-(3д графика) занимаюсь моделирование , анимирование , так же текстурирование и визуализация обэктов сцены! в программе Autodesk 3ds
Max! чучуть знаю BLENDER!
-(2д графика) рисую на любую тему ,ЕСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ , рисую как на бумаге так и в цифровых форматах (Adobe Photoshop, Corel Painter X)
есть знания работа с фото в ( Adobe Photoshop ) создание анимаций!!
Все чем я занимаюсь мне очень нравится , так что ваши заказы прийму с удовольствием!
(http://vkontakte.ru/id21040679 это ссылка вконтакт там я чаще всего )
Анимация
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#809
Интерьеры и Экстерьеры
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#893
3D-графика
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#1248
Иллюстрации и Рисунки
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#2160
Обработка фотографий
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#4121