IKurilenko

Іван IKurilenko

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Куріленко Іван Вікторович

Привіт! Мене звати Іван, і я початківець фрілансер. Я спеціалізуюся на написанні SEO-оптимізованих текстів та статей, копірайтингу, розробці дизайну сайтів, створенні логотипів, відео- та фотомонтажі, а також написанні субтитрів.

За час своєї роботи я написав понад десяток статей, текстів та сценаріїв для веб-сайтів, блогів та інтернет-магазинів. Також маю досвід створення логотипів, банерів, дизайну посадкових сторінок та інших елементів сайту.

У сфері відео я займався монтажем та обробкою роликів для YouTube понад 10 років, Створював відеореклами та короткі відео для соціальних мереж. Також володію базовими навичками фотомонтажу та кольорокорекції.

Я завжди прагну створити якісний контент, дотримуюся заданих термінів виконання завдань. Буду радий розглянути ваші проекти та пропозиції.

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#351
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#381
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1341
Видеомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#1638
Обработка фотографий
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
#1853
Дизайн сайтов
нет отзывов
$25/час
от $25от 1 дня
#3481
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#4931
Показать все услуги