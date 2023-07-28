Куріленко Іван Вікторович

Привіт! Мене звати Іван, і я початківець фрілансер. Я спеціалізуюся на написанні SEO-оптимізованих текстів та статей, копірайтингу, розробці дизайну сайтів, створенні логотипів, відео- та фотомонтажі, а також написанні субтитрів.

За час своєї роботи я написав понад десяток статей, текстів та сценаріїв для веб-сайтів, блогів та інтернет-магазинів. Також маю досвід створення логотипів, банерів, дизайну посадкових сторінок та інших елементів сайту.

У сфері відео я займався монтажем та обробкою роликів для YouTube понад 10 років, Створював відеореклами та короткі відео для соціальних мереж. Також володію базовими навичками фотомонтажу та кольорокорекції.

Я завжди прагну створити якісний контент, дотримуюся заданих термінів виконання завдань. Буду радий розглянути ваші проекти та пропозиції.