IMADALAW

Павел Барщовский IMADALAW

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работаю в сфере UX/UI дизайна и дизайна полиграфии

Опыт работы дизайнером больше года

Знание Photoshop, Figma, Illustrator & InDesign

Типографика, теория цвета и композиция для меня не пустой звук

Портфолио