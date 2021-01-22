Работаю в сфере UX/UI дизайна и дизайна полиграфии
Опыт работы дизайнером больше года
Знание Photoshop, Figma, Illustrator & InDesign
Типографика, теория цвета и композиция для меня не пустой звук
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Портфолио
- Chromatic Numbers62 просмотра
- KAMCHATKA TRAVEL51 просмотр
- Баннеры для сайта85 просмотров
- Поздравление с Новым годом94 просмотра
- Поздравление с 23 февраля122 просмотра
- Евро буклет112 просмотров
- Календарь 202080 просмотров
- Корпоративная визитка77 просмотров
- Блокнот-каталог70 просмотров
- Визитка81 просмотр