INFERNO

Сергей Галкин INFERNO

 
43 годаУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Я создаю живой дизайн - designer.biz.ua

Добрый день уважаемые заказчики и коллеги!

Меня зовут Сергей Галкин, я графический дизайнер

На биржах фриланса с  2006 года.

Работаю в команде с профессиональными программистами.

Опыт работы в графическом и веб- дизайне - 12 лет

Портфолио: http://designer.biz.ua/

skype - lionardo1980

email: [email protected]

VIBER - 380638472654

+380504548252

Основные направления:  разработка логотипа,  фирменного стиля, бренд-бука, гайдбука, полиграфии, дизайн сайта, дизайн этикетки, дизайн упаковки, создание сайта под ключ, адаптивный дизайн, адаптивную верстку, создание интернет магазина под ключ (CMS Joomla,  Joomla + virtuemart, Bitrix, Drupal, Opencart, webasyst, shop-script 5, wordpress, Prestashop, MODX, Netcat, Simpla, Magento, UMI, Python, фреймворк Django).  

Гарантии: Отзывы моих клиентов и время моего пребывания на сайте.

Схема работы со нашей студией:

1. Определение стоимости и техническое задание.

2. Предоплата – 30% от суммы

3. Создание дизайн проекта (логотипа\дизайн сайта\полиграфии....)

4. Предоставление вариантов заказчику и согласование дизайна.

5. Оплата 70% суммы за проект.

6. Предоставление заказчику итоговых макетов ( psd \ ai \ eps \ cdr ).

PythonWordPressOpenCartДизайн сайтаJoomlaЛоготип для сайтаMODXDrupalMagentoPrestashopVirtuemartDjango
Портфолио
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Отзывы заказчиков
aleksua
32 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
$500
10 баллов
16 лет назад
Ищем ответственных фрилансеров/студии
Проффесиональный дизайнер. Отлично знает своё дело. Отзывчивый, толерантный, готовый всегда прийти на помощь.Прекрастное чувство вкуса и концептуальное мышление. Советую!
Спасибо Вам Александр за интересный проект!! Вы самый ответственный и тактичный заказчик! Было приятно работать над вашим проектом!
Ответный отзыв
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