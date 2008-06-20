Я создаю живой дизайн - designer.biz.ua

Добрый день уважаемые заказчики и коллеги!

Меня зовут Сергей Галкин, я графический дизайнер

На биржах фриланса с 2006 года.

Работаю в команде с профессиональными программистами.

Опыт работы в графическом и веб- дизайне - 12 лет

Портфолио: http://designer.biz.ua/

skype - lionardo1980

email: [email protected]

VIBER - 380638472654

+380504548252

Основные направления: разработка логотипа, фирменного стиля, бренд-бука, гайдбука, полиграфии, дизайн сайта, дизайн этикетки, дизайн упаковки, создание сайта под ключ, адаптивный дизайн, адаптивную верстку, создание интернет магазина под ключ (CMS Joomla, Joomla + virtuemart, Bitrix, Drupal, Opencart, webasyst, shop-script 5, wordpress, Prestashop, MODX, Netcat, Simpla, Magento, UMI, Python, фреймворк Django).

Гарантии: Отзывы моих клиентов и время моего пребывания на сайте.

Схема работы со нашей студией:

1. Определение стоимости и техническое задание.

2. Предоплата – 30% от суммы

3. Создание дизайн проекта (логотипа\дизайн сайта\полиграфии....)

4. Предоставление вариантов заказчику и согласование дизайна.

5. Оплата 70% суммы за проект.

6. Предоставление заказчику итоговых макетов ( psd \ ai \ eps \ cdr ).