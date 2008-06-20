Добрый день уважаемые заказчики и коллеги!
Меня зовут Сергей Галкин, я графический дизайнер
На биржах фриланса с 2006 года.
Работаю в команде с профессиональными программистами.
Опыт работы в графическом и веб- дизайне - 12 лет
Портфолио: http://designer.biz.ua/
skype - lionardo1980
email: [email protected]
VIBER - 380638472654
+380504548252
Основные направления: разработка логотипа, фирменного стиля, бренд-бука, гайдбука, полиграфии, дизайн сайта, дизайн этикетки, дизайн упаковки, создание сайта под ключ, адаптивный дизайн, адаптивную верстку, создание интернет магазина под ключ (CMS Joomla, Joomla + virtuemart, Bitrix, Drupal, Opencart, webasyst, shop-script 5, wordpress, Prestashop, MODX, Netcat, Simpla, Magento, UMI, Python, фреймворк Django).
Гарантии: Отзывы моих клиентов и время моего пребывания на сайте.
Схема работы со нашей студией:
1. Определение стоимости и техническое задание.
2. Предоплата – 30% от суммы
3. Создание дизайн проекта (логотипа\дизайн сайта\полиграфии....)
4. Предоставление вариантов заказчику и согласование дизайна.
5. Оплата 70% суммы за проект.
6. Предоставление заказчику итоговых макетов ( psd \ ai \ eps \ cdr ).
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