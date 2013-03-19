Здравствуйте. Требуется дизайнер для разработки дизайн-проекта и визуализации квартиры. Общая площадь 113 кв.м. Подбор материалов и мебели по каталогам с возможностью заказа в Москве. Ожидаем ваших предложений по стоимости, ...