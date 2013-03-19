IS65

Константин IS65

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Система расчета стоимости кухни

    Требуется система расчет кухни. Принцип работы: 1. менеджер выбирает категорию (верхняя база, нижняя, пенал и тд) 2. выбирает из списка баз нужную - должна отображаться картинка этой базы 3. выбирает из ...

    HTMLPHP
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3-д визуализация помещения

    Здравствуйте. Требуется 3-д визуализация помещения - офис. Около 550 квадратов. От нас: - список материалов отделки - образцы по стилистике - план помещения, расстановки мебели, диз. текстуры, расположение объектов ...

    Интерьеры и Экстерьеры39 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка + внедрение CMS

    Здравствуйте. Необходимо готовый макет отверстать и натянуть на CMS. На сайте, помимо текстовых разделов будут: 1. опросы - нужна возможность их самостоятельно создавать 2. форум 3. фото галерея ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка макета сайта

    Здравствуйте. Необходима разработка макета для сайта социальной программы на автомобильно-дорожную тематику. Единый шаблон на все страницы. Ожидаю ваших предложений и сроков.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн-проект + визуализация квартиры

    Здравствуйте. Требуется дизайнер для разработки дизайн-проекта и визуализации квартиры. Общая площадь 113 кв.м. Подбор материалов и мебели по каталогам с возможностью заказа в Москве. Ожидаем ваших предложений по стоимости, ...

    Интерьеры и Экстерьеры13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работы с магазином OpenCart

    Здравствуйте. Необходимо внедрить отверстанный шаблон в готовый интернет-магазин на базе OpenCart (http://myopencart.ru/) . Сам магазин настроен и более или менее функционирует. Продажа, оплата, отображение работают. Небходимо сменить тему, ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

VitoMontenegro
Виталий 
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Верстка + внедрение CMS
Приятно работать, рекомендую, как отличного заказчика!
все отлично, спасибо за работу
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