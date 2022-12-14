UX/UI дизайнер сайтов

О себе

Меня зовут Илья. Мне 22 года и я живу в городе Усть-Каменогорск, это город в восточной части Казахстана.

Образование

Прошёл стартовый курс по веб-дизайну от WAYUP. Прошел курс по Фигме от Breezly, неплохо помогла книга о веб-дизайне Джеймса Гаррета. Для понимания моего уровня в портфолио показаны несколько макетов, в том числе с описанием дизайна. Все работы в портфолио я, конечно же, выполнил сам.

Что входит в мою работу

Прототип (продумывание расположения элементов на сайте для повышения удобства использования)

Подбор приятного оформления сайта с учетом ваших предпочтений

Адаптивный дизайн для мобильных устройств

Сделаю дизайн в Figma. Без проблем могу выполнить тестовое задание в краткий срок.

Есть сомнения? ?

Если вы сомневаетесь, подхожу ли я для вашего проекта — попросите меня прислать примеры возможной реализации вашего сайта.

Что нужно для заказа?

Подробно опишите цель и идею вашего сайта, что хотите видеть на сайте и предпочтения по оформлению (примеры сайтов, которые вам нравятся и не нравятся и почему), а также материалы для сайта (например, фотографии товаров, магазина или логотип компании).