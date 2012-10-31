Ребят, мы ищем в команду программиста PHP 5. Обязанности: Разработка интернет-магазинов, сайтов на базе существующих решений‚ поддержка и развитие программного обеспечения‚ реализация интеграций со сторонними программами. Варианты сотрудничества: либо удаленная работа по проектам ...
Комплексная разработка и сопровождение сайтов, интернет-магазинов.
ООО «АйТиСэил» существует с 2005 года. За время работы мы создали более 500 сайтов.
За время работы нами был накоплен колоссальный опыт по оценке рентабельности проектов, перспектив их дальнейшего продвижения и увеличения оборотов. Наши аналитические методы и статистика, собранная за эти годы, позволяют выбирать наиболее удачные пути для решения поставленных задач.
Сегодня наша компания практически не занимается созданием обычных сайтов без дальнейшего сопровождения и развития проекта в интернет-среде. Мы нацелены на плотную работу с немногими постоянными партнерами и глубокое понимание сути бизнеса клиента, что позволяет оказывать помощь нашим клиентам на серьезном качественном уровне.
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- $2500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад